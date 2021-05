Di Canio | «Audio su Mourinho? Non devo chiedere scusa a nessuno Ecco la verità»

(Di giovedì 6 maggio 2021) In un intervista per Il Corriere dello Sport, Paolo Didice la sua sull’in cui criticae commenta la stagione della Lazio Nella giornata di ieri è circolato unwhatsapp in cui Paolo Dicommentava con toni coloriti l’ingaggio dida parte della Roma, definendolo «il peggio del peggio» e «cercava la panchina coi soldi». L’ex Lazio ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport per chiarire la sua posizione, parlando poi della Lazio e di Simone Inzaghi.– «Prima cosa, non. Premetto che nelle conversazioni private faccio come mi pare.si può indignare, neanche i benpensanti che si stanno scatenando ...

Advertising

filippoASR1927 : RT @siamo_la_Roma: ?? #DiCanio fa un passo indietro? ?? L'ex #Lazio dopo l'audio che è diventato virale ?? Ecco la sua versione #ASRoma… - _DAGOSPIA_ : ‘MOURINHO? IL PEGGIO DEL PEGGIO. FA L’ANTI-CALCIO’-L’AUDIO PRIVATO DI DI CANIO DIVENTA UN CASO:VIDEO… - 100x100Napoli : Paolo #DiCanio in un audio critica la scelta di #Mourinho. - IoNascoQui : Dopo le polemiche di ieri per l’audio “rubato ” riguardo al suo pensiero su Mourigno alla Roma Paolo Di Canio rispo… - Solo_La_Lazio : ?? La conversazione rubata su #Mourinho è diventata virale sui social ?? Paolo di Canio ne parla al CorSport ??? E sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Canio Audio

Non ha cambiato idea ma vuole chiarire il senso delle sue parole (rubate) che in rete sono diventate presto virali. Ieri sul web circolava unin cui Paolo Didava di fatto del 'bollito' a Josè Mourinho . Giudizi durissimi Al Corriere dello Sport Dinon fa retromarcia ma spiegaChe non abbia peli sulla lingua si sapeva, che ha sempre avuto il coraggio di dire cose controcorrente anche ma le parole dette da Paolo Disu Mourinho in unche è diventato virale sul web vanno un po' oltre la critica. L'ex Lazio ha sparato a zero sullo Special One, scatenando una bufera sui social e oggi ha chiarito tutto al ...Scoppia il caos sui social dopo le dure parole di Paolo Di Canio circolate sul web nei confronti di Josè Mourinho, neo allenatore della Roma. Nessun errore, il vocale mandato dall’opinionista Sky a un ...Cosa dice Paolo Di Canio su Mourinho. Queste le parole di Paolo Di Canio su Mourinho: “Avete preso il peggio che c’è, anche se capisco che serviva un nome forte. É come quan ...