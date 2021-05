Covid: Serracchiani, ‘ora Ue con Biden, stop brevetti vaccini’ (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Lo strumento per sconfiggere il virus sono i vaccini. E’ una sfida planetaria che potrà, quindi, essere superata solo immunizzando tutti i popoli del mondo. Il presidente Biden ha schierato gli Stati Uniti a favore della sospensione temporanea dei brevetti”. Così Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Lo strumento per sconfiggere il virus sono i vaccini. E’ una sfida planetaria che potrà, quindi, essere superata solo immunizzando tutti i popoli del mondo. Il presidenteha schierato gli Stati Uniti a favore della sospensione temporanea dei”. Così Debora, capogruppo del Pd alla Camera L'articolo proviene da Ildenaro.it.

