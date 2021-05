Covid, calano i contagi. 877 in Puglia e 123 nella provincia di Taranto (Di giovedì 6 maggio 2021) Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 6 maggio 2021 in Puglia, sono stati registrati 11.893 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 877 casi positivi: 253 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 89 nella provincia BAT, 115 in provincia di Foggia, 203 in provincia di Lecce, 123 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati registrati 27 decessi: 4 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 6 maggio 2021) Il presidente della Regione, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 6 maggio 2021 in, sono stati registrati 11.893 test per l’infezione da-19 coronavirus e sono stati registrati 877 casi positivi: 253 indi Bari, 96 indi Brindisi, 89BAT, 115 indi Foggia, 203 indi Lecce, 123 indi, 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati registrati 27 decessi: 4 indi Bari, 2 indi Brindisi, 1 in ...

