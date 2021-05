Classifica marcatori Champions League 2020/2021 (Di giovedì 6 maggio 2021) I capocannonieri della massima competizione europea: chi succederà a Lewandowski? Il centravanti del Bayern Monaco, Robert Lewandowski, autore di 15 goal, si è laureato capocannoniere dell’ultima Champions League, succedendo a Lionel Messi, che nella stagione 2018/2019 aveva vinto per la 6ª volta nella sua straordinaria carriera la Classifica marcatori del torneo. Chi sarà l’erede del centravanti polacco? : la corsa al trono dei marcatori europeo è ufficialmente partita il 20 ottobre, con i goal della 1ª giornata della Fase a gironi del torneo. Qui di seguito la Classifica aggiornata dei migliori cannonieri della Champions League: 10 GOL: Haaland – 1 rig. (Borussia Dortmund); 8 GOL: Mbappé – 2 rig. (PSG); 6 GOL: Giroud – 1 rig. (Chelsea), Morata ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) I capocannonieri della massima competizione europea: chi succederà a Lewandowski? Il centravanti del Bayern Monaco, Robert Lewandowski, autore di 15 goal, si è laureato capocannoniere dell’ultima, succedendo a Lionel Messi, che nella stagione 2018/2019 aveva vinto per la 6ª volta nella sua straordinaria carriera ladel torneo. Chi sarà l’erede del centravanti polacco? : la corsa al trono deieuropeo è ufficialmente partita il 20 ottobre, con i goal della 1ª giornata della Fase a gironi del torneo. Qui di seguito laaggiornata dei migliori cannonieri della: 10 GOL: Haaland – 1 rig. (Borussia Dortmund); 8 GOL: Mbappé – 2 rig. (PSG); 6 GOL: Giroud – 1 rig. (Chelsea), Morata ...

Advertising

gides1960 : @mike_fusco @MileTrecarichi Morata per me sta pagando una condizione di salute precaria. Dopo l'infezione intestina… - eustasskidd0790 : RT @SSantos1962: Si è conclusa la stagione di @Poseidonleague Serie B. Complimenti a @biagiowsky e @Luxcorp90 per il doppio podio della cla… - tuttocampo : Serie D, i marcatori più prolifici di tutti i gironi: a guidare la classifica completa è Mario Chessa - LaCnews24 : Eccellenza, classifica marcatori: Attilio Angotti aggancia Umbaca al primo posto #calabrianotizie #newscalabria - infoitsport : Ronaldo, Lukaku… e Vlahovic: dopo undici anni un attaccante della Fiorentina torna in cima alla classifica marcatori -