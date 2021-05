Cinema | addio a Frank McRae | attore di ' 007 - Vendetta privata' e ' Dillinger'

(Di giovedì 6 maggio 2021) Los Angeles, 6 mag. - (Adnkronos) - L'statunitense, interprete di frequenti ruoli da bullo o da duro in film come "007 -" e "", è morto all'età di 80 anni a Santa Monica, in California. L'annuncio della scomparsa, avvenuta il 29 aprile a seguito di un infarto, è stato dato dalla nuora a "Variety". Nato a Memphis il 3 giugno 1942 da una famiglia afroamericana,è stato in gioventù un giocatore di football professionista, giocando con i Chicago Bears e i Los Angeles Rams. Grazie al suo fisico possente ed alla sua altezza (198 cm), ottenne il primo ruolo nel gangster film "" (1973), nel ruolo del detenuto Reed Youngblood che aiuta a fuggire John(Warren Oates). Ha poi ...

Los Angeles, 6 mag. – (Adnkronos) – L'attore statunitense Frank McRae, interprete di frequenti ruoli da bullo o da duro in film come "007 – Vendetta privata" e "Dillinger", è morto all'età di 80 anni ...