Charlene di Monaco | il suo impegno sociale e una vittoria importante

Leggi su dilei

(Di giovedì 6 maggio 2021) Da grande atleta qual è sempre stata, la Principessadisi è spesa moltissimo per avvicinare i ragazzini allo sport, ma non solo: attraverso la sua Fondazione, ha dato vita ad un interessante progetto che ha permesso a tanti bambini di imparare a nuotare, contrastando così il fenomeno della morte per annegamento, che ancora oggi coinvolge purtroppo un numero impressionante di persone. Sono proprio i più piccoli a rischiare maggiormente la vita in acqua, quasi sempre per incidenti che spesso hanno conseguenze drammatiche. La stessa, mamma dei due gemellini Jacques e Gabriella, ha vissuto in prima persona un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia: la sua bimba, quando era più piccina, si è avvicinata al bordo di una piscina per recuperare un gioco caduto in acqua e ha rischiato di perdere ...