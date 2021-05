Chanel Cruise 2022: un viaggio tra i ricordi di Mademoiselle Coco (Di giovedì 6 maggio 2021) Life&People.it La nuova sfilata Chanel Cruise 2022 è una celebrazione dell’heritage della maison e dell’amicizia di Coco con il drammaturgo e regista Jean Cocteau. Avevamo già avuto un assaggio della collezione con l’anteprima uscita nelle settimane precedenti, ma mai ci saremmo aspettati un risultato così strabiliante. In quel teaser girato dai fotografi Inez & Vinoodh viene filmata la modella Lola Nicon mentre indossa sei look della collezione Chanel Cruise 2021-2022. Ella si trova nel famoso appartamento di Gabrielle – vero nome di Coco – , nella Rue Cambon numero 21 a Parigi. Sparsi all’interno dell’abitazione innumerevoli simboli che rimandano alla stilista e all’amico come il bestiario ed i decori antichi. Indizi importanti per ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 6 maggio 2021) Life&People.it La nuova sfilataè una celebrazione dell’heritage della maison e dell’amicizia dicon il drammaturgo e regista Jean Cocteau. Avevamo già avuto un assaggio della collezione con l’anteprima uscita nelle settimane precedenti, ma mai ci saremmo aspettati un risultato così strabiliante. In quel teaser girato dai fotografi Inez & Vinoodh viene filmata la modella Lola Nicon mentre indossa sei look della collezione2021-. Ella si trova nel famoso appartamento di Gabrielle – vero nome di– , nella Rue Cambon numero 21 a Parigi. Sparsi all’interno dell’abitazione innumerevoli simboli che rimandano alla stilista e all’amico come il bestiario ed i decori antichi. Indizi importanti per ...

