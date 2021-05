Calcio: Figc. Gravina 'Bisogna aumentare ricavi e ridurre costi' (Di giovedì 6 maggio 2021) "La Superlega? Abbiamo rintuzzato un progetto maldestro", dice il numero 1 del Calcio italiano ROMA - "Tanto per cominciare confido molto nel lucido e costante confronto con il Coni. Dal dibattito è ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) "La Superlega? Abbiamo rintuzzato un progetto maldestro", dice il numero 1 delitaliano ROMA - "Tanto per cominciare confido molto nel lucido e costante confronto con il Coni. Dal dibattito è ...

Advertising

andromerku : RT @CarloGenta24: Mi piace l’idea della #SuperLega. Quindi sono un eretico da bruciare sul rogo. Ma allo stesso modo per l’integrità della… - cambros8 : RT @armagio: Riforma #CoppaItalia - nel business non ci sono buoni e cattivi, solo diversi interessi - la FACup è federale, va fatta dalla… - LALAZIOMIA : LAZIO WOMEN | Ecco dove seguire il derby della Capitale: l’annuncio della FIGC - MAXITALY_69 : RT @MarcoQuattrina: @CucchiRiccardo @MAXITALY_69 No ma il problema era la #Superlega che precludeva ai bambini di sognare e si portava via… - LucianoLucky1 : RT @armagio: Riforma #CoppaItalia - nel business non ci sono buoni e cattivi, solo diversi interessi - la FACup è federale, va fatta dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Figc Calcio: Figc. Gravina 'Bisogna aumentare ricavi e ridurre costi' Lo ha dichiarato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervenuto al convegno "L'industria del calcio nel post Covid" organizzato da Formiche.net in collaborazione con la piattaforma economica ...

Gravina: 'La Superlega è progetto maldestro ma è stata occasione per interrogarsi sul calcio' La pandemia ci ha portato più di 200.000 tesserati in meno come FIGC, ciò significa che avremo meno giovani che giocano a calcio e che dobbiamo quindi fare di tutto per sostenere lo sport più in ...

CRER FIGC LND, il calcio giovanile riparte Tuttocampo Gravina: "Superlega? Progetto maldestro. In quelle 48 ore attentati al calcio" Il presidente della Figc Gabriele Gravina è intervenuto a un evento organizzato da Formiche.net e ha parlato del progetto Superlega e della ripartenza del calcio italiano dopo la ...

Meno debiti, più stadi. Perché il calcio italiano deve cambiare La pandemia ha dato un colpo durissimo a un'industria che già aveva problemi cronici. Come superarli? Il live talk di Formiche ...

Lo ha dichiarato il presidente della, Gabriele Gravina, intervenuto al convegno "L'industria delnel post Covid" organizzato da Formiche.net in collaborazione con la piattaforma economica ...La pandemia ci ha portato più di 200.000 tesserati in meno come, ciò significa che avremo meno giovani che giocano ae che dobbiamo quindi fare di tutto per sostenere lo sport più in ...Il presidente della Figc Gabriele Gravina è intervenuto a un evento organizzato da Formiche.net e ha parlato del progetto Superlega e della ripartenza del calcio italiano dopo la ...La pandemia ha dato un colpo durissimo a un'industria che già aveva problemi cronici. Come superarli? Il live talk di Formiche ...