Bruciano le chiese in Francia… (Di giovedì 6 maggio 2021) No, stavolta non avete segnalato nulla voi, sono io che mi sono trovato in bacheca una notizia, o meglio un video pubblicato su Twitter dal profilo di una tal Valentina11032 e ritwittato da Marco Tosatti, che potete vedere qua sopra. Il testo del tweet riporta: La famosa Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Lille, in Francia, ieri era in fiamme. Questo sta accadendo a settimane alterne in tutta la Francia e nell’Europa occidentale. Coincidenze? Non è ben chiaro a cosa voglia alludere Valentina, o meglio l’idea suggerita sembra essere che qualcuno stia bruciando, intenzionalmente, le chiese in Francia. Si tratta di una notizia che avevamo già visto cavalcare qualche tempo fa. Non ho intenzione di mettermi a cercare qualsiasi notizia che riguardi incendi in chiese francesi negli ultimi mesi. Ma possiamo verificare l’episodio segnalato da Valentina. Titola ... Leggi su butac (Di giovedì 6 maggio 2021) No, stavolta non avete segnalato nulla voi, sono io che mi sono trovato in bacheca una notizia, o meglio un video pubblicato su Twitter dal profilo di una tal Valentina11032 e ritwittato da Marco Tosatti, che potete vedere qua sopra. Il testo del tweet riporta: La famosa Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Lille, in Francia, ieri era in fiamme. Questo sta accadendo a settimane alterne in tutta la Francia e nell’Europa occidentale. Coincidenze? Non è ben chiaro a cosa voglia alludere Valentina, o meglio l’idea suggerita sembra essere che qualcuno stia bruciando, intenzionalmente, lein Francia. Si tratta di una notizia che avevamo già visto cavalcare qualche tempo fa. Non ho intenzione di mettermi a cercare qualsiasi notizia che riguardi incendi infrancesi negli ultimi mesi. Ma possiamo verificare l’episodio segnalato da Valentina. Titola ...

Advertising

_bufale_ : Bruciano le chiese in Francia… - radiosilvana : RT @butacit: Bruciano le chiese in Francia… - butacit : Bruciano le chiese in Francia… - TWDDarylRick : @SolariPaolo @Martina95190659 @fdragoni In Francia le Chiese si bruciano da sole? - maria1_e_basta : RT @PirasPier: Alla lunga lista se ne aggiunge un’altra. Bruciano le Chiese in Francia. -

Ultime Notizie dalla rete : Bruciano chiese I segni della fede. L'allarme: e se finisse l'incenso? Sono incensi che bruciano ma sono meno compatti, usati principalmente per creare un'atmosfera ... In campo liturgico si deve tenere conto di fattori nuovi, per esempio di non avere più chiese con alte ...

Tradizioni pasquali da tutto il mondo da insegnare a scuola: non ne esistono due completamente uguali ... come una processione silenziosa per la città o la visita di 12 chiese in 12 giorni. Tradizioni ... In alcune parti della Finlandia occidentale, le persone bruciano falò la domenica di Pasqua, una ...

Bruciano le chiese in Francia… Bufale Un Tanto Al Chilo Lasciano la droga sul piazzale della chiesa e scappano I carabinieri, avvisati della sospetta presenza di due sconosciuti, sono intervenuti subito e hanno rinvenuto l'eroina ...

Falò di Santa Croce, la leggenda dei ’Pipin’ Nei giorni scorsi la ricorrenza che celebra la conversione al cristianesimo degli ultimi pagani, col rogo delle statuette di legno ...

Sono incensi chema sono meno compatti, usati principalmente per creare un'atmosfera ... In campo liturgico si deve tenere conto di fattori nuovi, per esempio di non avere piùcon alte ...... come una processione silenziosa per la città o la visita di 12in 12 giorni. Tradizioni ... In alcune parti della Finlandia occidentale, le personefalò la domenica di Pasqua, una ...I carabinieri, avvisati della sospetta presenza di due sconosciuti, sono intervenuti subito e hanno rinvenuto l'eroina ...Nei giorni scorsi la ricorrenza che celebra la conversione al cristianesimo degli ultimi pagani, col rogo delle statuette di legno ...