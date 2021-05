Borse 6 maggio, listini Ue in positivo. Bce: “Inflazione in aumento nei prossimi mesi” (Di giovedì 6 maggio 2021) Borse 6 maggio, listini Ue in positivo. Milano guadagna lo 0,13 per cento. MILANO – Borse 6 maggio. Una seduta di passaggio per i mercati del Vecchio Continente. I listini continuano ad essere in attesa delle decisioni dei Paesi sulle restrizioni, ma il bollettino della Bce ‘spaventa’. “E’ probabile – fanno sapere dall’Eurotower, riportata da La Repubblica – che l’Inflazione complessiva aumenti ulteriormente nei prossimi mesi. Gli indicatori delle aspettative di Inflazione a più lungo termine ricavati dai mercati rimangono su livelli contenuti . Le campagne vaccinali dovrebbero porre le basi per un recupero dell’attività nell’arco del 2021, sebbene per una completa ripresa sarà necessario attendere ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 6 maggio 2021)Ue in. Milano guadagna lo 0,13 per cento. MILANO –. Una seduta di passaggio per i mercati del Vecchio Continente. Icontinuano ad essere in attesa delle decisioni dei Paesi sulle restrizioni, ma il bollettino della Bce ‘spaventa’. “E’ probabile – fanno sapere dall’Eurotower, riportata da La Repubblica – che l’complessiva aumenti ulteriormente nei. Gli indicatori delle aspettative dia più lungo termine ricavati dai mercati rimangono su livelli contenuti . Le campagne vaccinali dovrebbero porre le basi per un recupero dell’attività nell’arco del 2021, sebbene per una completa ripresa sarà necessario attendere ...

