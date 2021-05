BCE, Enria: “Il 40% delle banche europee non fa abbastanza per gestire NPL” (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Nel corso dell’ultimo anno la Banca centrale europea ha “identificato una serie di pratiche molto diverse tra le banche in termini di scelte di accantonamento, classificazione dei prestiti e capacità operativa di prepararsi al probabile aumento degli NPL. La maggior parte delle banche è ora ampiamente conforme alle aspettative. Tuttavia, circa due banche su cinque, ovvero il 40%, presentano divari significativi in termini di ciò che ci aspettiamo”, ad esempio non riuscendo a riconoscere in anticipo quali crediti potrebbero non venire ripagati. Lo ha detto Andrea Enria, presidente del Consiglio di vigilanza della BCE in un’intervista a Reuters. Entrando nei dettagli dei rilievi che la BCE h fatto fino ad ora, Enria ha detto che “il risultato più tipico è che le ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Nel corso dell’ultimo anno la Banca centrale europea ha “identificato una serie di pratiche molto diverse tra lein termini di scelte di accantonamento, classificazione dei prestiti e capacità operativa di prepararsi al probabile aumento degli NPL. La maggior parteè ora ampiamente conforme alle aspettative. Tuttavia, circa duesu cinque, ovvero il 40%, presentano divari significativi in termini di ciò che ci aspettiamo”, ad esempio non riuscendo a riconoscere in anticipo quali crediti potrebbero non venire ripagati. Lo ha detto Andrea, presidente del Consiglio di vigilanza della BCE in un’intervista a Reuters. Entrando nei dettagli dei rilievi che la BCE h fatto fino ad ora,ha detto che “il risultato più tipico è che le ...

