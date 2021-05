X Factor 2021, Lodovica Comello si chiama fuori: non è lei il dopo Cattelan (Di mercoledì 5 maggio 2021) x Factor La conduttrice ha smentito le voci sul suo conto e lo ha fatto con un video ironico su Instagram: le sue parole Pubblicato su 5 Maggio 2021 Non sarà Lodovica Comello la nuova conduttrice di X Factor 2021. Nei mesi scorsi è spuntato anche il suo nome per il dopo Alessandro Cattelan, ma oggi è arrivata la smentita. Ieri sera Tv Blog aveva fatto sapere che le quotazioni di Lodovica Comello a X Factor 2021 erano cresciute. Insomma, che lei fosse in testa nella corsa rispetto a tanti altri nomi ancora in ballo. La conduttrice di Italia’s Got Talent sembrava in pole position, invece si è rivelata un’indiscrezione non corrispondente al vero. Stamattina infatti ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) xLa conduttrice ha smentito le voci sul suo conto e lo ha fatto con un video ironico su Instagram: le sue parole Pubblicato su 5 MaggioNon saràla nuova conduttrice di X. Nei mesi scorsi è spuntato anche il suo nome per ilAlessandro, ma oggi è arrivata la smentita. Ieri sera Tv Blog aveva fatto sapere che le quotazioni dia Xerano cresciute. Insomma, che lei fosse in testa nella corsa rispetto a tanti altri nomi ancora in ballo. La conduttrice di Italia’s Got Talent sembrava in pole position, invece si è rivelata un’indiscrezione non corrispondente al vero. Stamattina infatti ...

