Wta Madrid 2021, Barty supera Kvitova e trova Gibert. Sabalenka-Pavlyuchenkova l’altra semifinale (Di mercoledì 5 maggio 2021) La numero uno del mondo Ashleigh Barty opposta alla spagnola Paula Badosa Gibert, la bielorussa Aryna Sabalenka contro la russa Pavlyuchenkova. Sono queste le due semifinali del Wta di Madrid 2021 di tennis al termine del mercoledì dedicato ai quarti di finale del torneo femminile. L’australiana Barty ha avuto la meglio di Petra Kvitova nel match più combattuto di giornata: la numero uno del seeding ha vinto nettamente 6-1 il primo set, ma poi ha dovuto subire il ritorno della ceca, che si è portata a casa 6-3 il secondo parziale. Nel terzo e decisivo set Barty ha ritrovato brillantezza restituendo il 6-3 all’avversaria e qualificandosi per la semifinale. Domani, giovedì 6 maggio, sfiderà sul campo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) La numero uno del mondo Ashleighopposta alla spagnola Paula Badosa, la bielorussa Arynacontro la russa. Sono queste le due semifinali del Wta didi tennis al termine del mercoledì dedicato ai quarti di finale del torneo femminile. L’australianaha avuto la meglio di Petranel match più combattuto di giornata: la numero uno del seeding ha vinto nettamente 6-1 il primo set, ma poi ha dovuto subire il ritorno della ceca, che si è portata a casa 6-3 il secondo parziale. Nel terzo e decisivo setha rito brillantezza restituendo il 6-3 all’avversaria e qualificandosi per la. Domani, giovedì 6 maggio, sfiderà sul campo ...

Ultime Notizie dalla rete : Wta Madrid Belinda Bencic eliminata a Madrid Vera e propria bestia nera delle tenniste svizzere, Paula Badosa Gibert (WTA 62) ha superato anche nel suo secondo scontro diretto Belinda Bencic (11), che nei quarti del Masters 1000 di Madrid ha perso per 6 - 4 7 - 5 in 1h51'. Nel 1o set la Bencic ha concesso il break ...

DIRETTA ATP MADRID 2021/ Jannik Sinner eliminato: Popyrin lo travolge in due set Intanto, al termine di un match combattutissimo, Anastasia Pavlyuchenkova si è presa la semifinale del Wta Madrid 2021: la russa del '91 ha battuto Karolina Muchova con il risultato di 7 - 6 7 - 6, e ...

