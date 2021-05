Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 5/05/21 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sentite, lo so che non siamo soddisfatti perché il vero godimento sarebbe stato vedere la botola aprirsi sotto gli zamponi di Armando Incarnato, lo so che il cazziatone di Queen Mary nei suoi confronti è stato tutto sommato morbido, lo so che era pieno di ipocrisia e so pure che è risaltato ancora di più il SOLITO fare figli e figliastri però, oh, che vi devo dire, io in questa vita ho imparato a gioire anche delle piccole cose, a trovare la bellezza anche nella sciagura e tutto sommato questa (ennesima) figura di merda a reti unificate di Army me la sono goduta. Avete ragione, alla fine tutto fumo e niente arrosto, alla fine si è rimesso nella seggiola come se nulla fosse accaduto, alla fine gli viene ancora consentito di “sporcare” (cit) tutte le povere disgraziate che si approcciano a lui, alla fine la DeFy ha candidamente ammesso che la SacraReda è a conoscenza della miriade di ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sentite, lo so che non siamo soddisfatti perché il vero godimento sarebbe stato vedere la botola aprirsi sotto gli zamponi di Armando Incarnato, lo so che il cazziatone di Queen Mary nei suoi confronti è stato tutto sommato morbido, lo so che era pieno di ipocrisia e so pure che è risaltato ancora di più il SOLITO fare figli e figliastri però, oh, che vi devo dire, io in questa vita ho imparato a gioire anche delle piccole cose, a trovare la bellezza anche nella sciagura e tutto sommato questa (ennesima) figura di merda a reti unificate di Army me la sono goduta. Avete ragione, alla fine tutto fumo e niente arrosto, alla fine si è rimesso nella seggiola come se nulla fosse accaduto, alla fine gli viene ancora consentito di “sporcare” (cit) tutte le povere disgraziate che si approcciano a lui, alla fine la DeFy ha candidamente ammesso che la SacraReda è a conoscenza della miriade di ...

