Twitter compra una start-up per monetizzare i contenuti

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Fondata poco meno di un anno fa da Tony Haile, ex CEO di Chartbeat, Scroll ha creato un modo per migliorare l’utilizzo di internet, eliminando completamente le pubblicità presenti durante la lettura di un articolo. Con un pagamento mensile di 5 dollari, laup di Haile elimina i cosiddetti ad dalle pagine online, migliorando la qualità della lettura e aiutando gli editori che hanno un ricavo maggiore rispetto a quello della pubblicità. Buzzfeed, Insider, the Onion, Usa Today, The Atlantic e Mother Jones sono solo alcune delle case editrici aderenti al progetto di Haile. Infatti, come ha dichiarato un rappresentante di The Verge, “Scroll è un sistema di abbonamento che spegne le pubblicità, paga gli editori e non mi blocca in nessuna app in particolare.”lo considera un’ottima idea e se l’èta. A dare l’annuncio della ...