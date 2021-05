Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: Sarah Jodoin Di Maria va in finale e si qualifica per le Olimpiadi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una strepitosa Sarah Jodoin Di Maria stacca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Proprio nel luogo in cui a questo punto la rivedremo in estate, l’azzurra della piattaforma femminile 10 m si qualifica per la finale della Coppa del Mondo in Giappone e con questo risultato è certa di un posto ai Giochi. La tuffatrice italiana di origini canadesi chiude con un ottimo punteggio di 297.90 (67.20 negli ultimi due Tuffi) e in finale può ambire a sfondare quota 300. Ma lo farà col sorriso, comunque vada, visto che ha conquistato l’ambito pass a cinque cerchi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una strepitosaDistacca il pass per ledi2020. Proprio nel luogo in cui a questo punto la rivedremo in estate, l’azzurra della piattaforma femminile 10 m siper ladelladelin Giappone e con questo risultato è certa di un posto ai Giochi. La tuffatrice italiana di origini canadesi chiude con un ottimo punteggio di 297.90 (67.20 negli ultimi due) e inpuò ambire a sfondare quota 300. Ma lo farà col sorriso, comunque vada, visto che ha conquistato l’ambito pass a cinque cerchi. SportFace.

