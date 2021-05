Sorpresa! Per Pio e Amedeo Salvini è intelligente | VIDEO (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nessun passo indietro. Pio e Amedeo, finiti nel mirino delle critiche per via di quel loro “discorso” sul politicamente corretto andato in scena nell’ultima puntata di “Felicissima Sera”, la loro trasmissione su Canale 5, non hanno alcuna intenzione di chiedere scusa dopo il pandemonio che si è venuto a creare. Anzi, proseguono nella loro “battaglia” sul linguaggio sottolineando – ancora una volta – come a contare debbano essere le intenzioni e non le parole utilizzate. E tirano in ballo anche la politica, sottolineando come la condivisione social fatta da Matteo Salvini sia simbolo dell’intelligenza del leader della Lega. Pio e Amedeo si difendono e dicono che Salvini è intelligente A parlare ai microfoni di Di Martedì è stato Amedeo Grieco, mentre Pio D’Antini era collegato via ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nessun passo indietro. Pio e, finiti nel mirino delle critiche per via di quel loro “discorso” sul politicamente corretto andato in scena nell’ultima puntata di “Felicissima Sera”, la loro trasmissione su Canale 5, non hanno alcuna intenzione di chiedere scusa dopo il pandemonio che si è venuto a creare. Anzi, proseguono nella loro “battaglia” sul linguaggio sottolineando – ancora una volta – come a contare debbano essere le intenzioni e non le parole utilizzate. E tirano in ballo anche la politica, sottolineando come la condivisione social fatta da Matteosia simbolo dell’intelligenza del leader della Lega. Pio esi difendono e dicono cheA parlare ai microfoni di Di Martedì è statoGrieco, mentre Pio D’Antini era collegato via ...

