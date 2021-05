“Sei un figlio di…”. Pio e Amedeo, dopo le polemiche è uno dei due a lanciare parole pesanti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si infiamma la polemica su Pio e Amedeo. Ieri l’argomento è stato ampiamente discusso anche a Dimartedì, il programma di Floris in onda su La7. Intervistato da una giornalista del programma, Amedeo Grieco, metà del duo comico Pio e Amedeo, risponde animatamente alla valanga di critiche piovute loro addosso dopo l’ultima puntata dello show Felicissima sera su Canale 5. Il comico pugliese non accenna ad alcun passo indietro. Molti avrebbero voluto le loro scuse per posizioni “politicamente scorrette” su gay, persone di colore, donne, ed ebrei. “Se mi chiami omofobo sei un figlio di putt***a”, risponde alla giornalista. Le loro frasi volutamente provocatorie su “fr**i, ricch***i e neg***i” puntavano a smascherare l’ipocrisia generale e soprattutto stimolare un nuovo approccio al tema delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si infiamma la polemica su Pio e. Ieri l’argomento è stato ampiamente discusso anche a Dimartedì, il programma di Floris in onda su La7. Intervistato da una giornalista del programma,Grieco, metà del duo comico Pio e, risponde animatamente alla valanga di critiche piovute loro addossol’ultima puntata dello show Felicissima sera su Canale 5. Il comico pugliese non accenna ad alcun passo indietro. Molti avrebbero voluto le loro scuse per posizioni “politicamente scorrette” su gay, persone di colore, donne, ed ebrei. “Se mi chiami omofobo sei undi putt***a”, risponde alla giornalista. Le loro frasi volutamente provocatorie su “fr**i, ricch***i e neg***i” puntavano a smascherare l’ipocrisia generale e soprattutto stimolare un nuovo approccio al tema delle ...

