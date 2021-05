Roma, tre blitz in due settimane: duro colpo al mercato della droga (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tre blitz in due settimane, uno a San Basilio e due a Tor Bella Monaca. Le piazze dello spaccio di Roma hanno subito un duro colpo. Dal 21 aprile ad oggi le forze dell’ordine della Capitale hanno individuato e arginato tre delle piazze di Roma est dove la droga veniva venduta 24 ore su 24 senza sosta. Il primo blitz è avvenuto a San Basilio, tra via Luigi Gigliotti, via Carlo Tranfo e via Girolamo Mechelli. Tra quelle strade era possibile reperire ogni tipo di droga, in qualsiasi momento della giornata. Per questo la piazza è considerata dagli investigatori una delle più importanti d’Europa. Sedici finiscono in manette, 31 sono gli arrestati in flagranza, nel corso delle operazioni è stato sequestrato ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 maggio 2021) Trein due, uno a San Basilio e due a Tor Bella Monaca. Le piazze dello spaccio dihanno subito un. Dal 21 aprile ad oggi le forze dell’ordineCapitale hanno individuato e arginato tre delle piazze diest dove laveniva venduta 24 ore su 24 senza sosta. Il primoè avvenuto a San Basilio, tra via Luigi Gigliotti, via Carlo Tranfo e via Girolamo Mechelli. Tra quelle strade era possibile reperire ogni tipo di, in qualsiasi momentogiornata. Per questo la piazza è considerata dagli investigatori una delle più importanti d’Europa. Sedici finiscono in manette, 31 sono gli arrestati in flagranza, nel corso delle operazioni è stato sequestrato ...

