Resident Evil Village | Lady Dimitrescu diventa il Trenino Thomas con una mod PC – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Resident Evil Village, Lady Dimitrescu diventa il Trenino Thomas con una mod PC

I modder colpiscono ancora, trasformando la Lady Dimitrescu di Resident Evil Village nel… Trenino Thomas: ecco la mod in azione su PC.

Resident Evil Village non è sfuggito al ben noto fenomeno delle mod, con un pacchetto che su PC trasforma l'inquietante Lady Dimitrescu nel… Trenino Thomas. Vedere per credere! 

Mentre la stampa internazionale ha premiato Resident Evil Village, insomma, c'è chi pensa già a come modificare il gioco in maniera assurda e fuori di testa, come appunto avviene con la Count Theodora Mod realizzata da Crazy Potato.

