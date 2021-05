ReeVo, accordo strategico di distribuzione con Attiva (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – ReeVo, PMI Innovativa, ha sottoscritto un accordo di distribuzione con Attiva che tramite la sua business unit Attiva Evolution ha il compito di sviluppare questo accordo strategico per posizionarsi nel mercato come Distributore a Valore. L’accordo prevede in particolare, l’esclusività da parte di Attiva e della sua business unit, nel rivendere unicamente soluzioni Cloud, Hybrid Cloud e Cybersecurity di ReeVo, sviluppando competenze interne per supportare ReeVo nella distribuzione ai Dealer, VAR e System Integrator, in ogni singola fase del processo, da quella pre fino al post-vendita. Parallelamente, Attiva Evolution avrà l’opportunità di rafforzare il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) –, PMI Innovativa, ha sottoscritto undiconche tramite la sua business unitEvolution ha il compito di sviluppare questoper posizionarsi nel mercato come Distributore a Valore. L’prevede in particolare, l’esclusività da parte die della sua business unit, nel rivendere unicamente soluzioni Cloud, Hybrid Cloud e Cybersecurity di, sviluppando competenze interne per supportarenellaai Dealer, VAR e System Integrator, in ogni singola fase del processo, da quella pre fino al post-vendita. Parallelamente,Evolution avrà l’opportunità di rafforzare il ...

cybersec_feeds : RT @tiscalinotizie: . @Tiscali e @reevo_cloud insieme per la fornitura di servizi #cloud e #cybersecurity ad aziende e PA. Ecco cosa preved… - MarcoLorux : ReeVo, accordo con Tiscali per fornitura cloud in pubblico e privato - Mondo3 : Il datacenter di #Tiscali a Cagliari consentirà a Reevo e Tiscali l’erogazione dei propri servizi incrementando lo… - TorresaniB : RT @impresacity: ReeVo e Tiscali: accordo pluriennale per servizi cloud, hybrid cloud e cybersecurity @reevo_cloud @tiscali_italia #cloud:… - tiscalinotizie : . @Tiscali e @reevo_cloud insieme per la fornitura di servizi #cloud e #cybersecurity ad aziende e PA. Ecco cosa pr… -

