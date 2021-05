Psychonauts 2 e il protagonista Raz tornano a mostrarsi in nuove immagini

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Double Fine ha pubblicato alcuni nuovi screenshot dell'atteso2, mostrando come il titolo stia prendendo forma sulla scia del recente annuncio dell'originale in arrivo questo mese su Xbox Game Pass. Come descritto dall'account Twitter ufficiale di Double Fine, alcunesono state pubblicate per la prima volta da vari utenti su Twitter che sostenevano che fossero "trapelate", ma sono state effettivamente incluse come parte di un aggiornamento video dello studio alla fine dell'anno scorso. Ora, il team di Tim Schafer ha condiviso leseparatamente dal video. Leggi altro...

Eurogamer_it : Nuove immagini per #Psychonauts2 e il protagonista Raz. -

Ultime Notizie dalla rete : Psychonauts protagonista

Everyeye Videogiochi

... avendo interpretato ildel Brutal Legend nel 2009 per il designer Tim Schafer alla Double Fine (per la quale ha lavorato poi in altre occasioni: nel prossimo2 ci canterà un ...... avendo interpretato ildel Brutal Legend nel 2009 per il designer Tim Schafer alla Double Fine (per la quale ha lavorato poi in altre occasioni: nel prossimo2 ci canterà un ...Double Fine ha pubblicato alcuni nuovi screenshot dell'atteso Psychonauts 2, mostrando come il titolo stia prendendo forma sulla scia del recente annuncio dell'originale in arrivo questo mese su Xbox ...Xbox Game Pass incrementa ancora il proprio catalogo con la prima mandata di titoli previsti a maggio 2021, tra i quali troviamo anche Red Dead Online.. Xbox Game Pass si prepara ad un'altra ...