Principe Filippo | svelate le cause della morte | il referto ufficiale

Leggi su donnaglamour

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ilè scomparso a 99 anni dopo aver trascorso quasi un mese in ospedale. Unha svelato lesua scomparsa. A pochi mesi da quello che sarebbe stato il suo 100esimo compleanno ilè scomparso il 9 aprile 2021 nelle sue stanze presso il Castello di Windsor. Il Daily Telegraph ha fatto sapere che nelsua scomparsa sarebbe stata indicata, come causa, unicamente la parola “vecchiaia”. Poche settimane prima di morire il duca di Edimburgo era stato ricoverato in ospedale, dove aveva subito un delicato intervento al cuore.: le...