Platinum-Dia, operazione contro la ‘ndrangheta. Arresti in tutta Europa (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un’operazione contro la ‘ndrangheta in tutta Europa che ha portato a 33 Arresti, 65 indgati e sequestri di beni per diversi milioni di euro. Platinum Dia è stata condotta dalla Direzione Investigativa antimafia di Torino con il supporto di Carabinieri e Guardia di Finanza e le polizie tedesca, rumena e spagnola. A dare il là all’inchiesta le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, discendente di due delle famiglie più influenti della ‘ndrangheta aspromontana egemoni anche in Piemonte e Lombardia, rilasciate alla Procura distrettuale di Torino nel 2016. E’ stato così possibili individuare dei veri e propri sodalizi esteti in tutta Italia, da nord a sud, e anche in altri Paesi europei per il traffico di stupefacenti. Le ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un’lainche ha portato a 33, 65 indgati e sequestri di beni per diversi milioni di euro.Dia è stata condotta dalla Direzione Investigativa antimafia di Torino con il supporto di Carabinieri e Guardia di Finanza e le polizie tedesca, rumena e spagnola. A dare il là all’inchiesta le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, discendente di due delle famiglie più influenti dellaaspromontana egemoni anche in Piemonte e Lombardia, rilasciate alla Procura distrettuale di Torino nel 2016. E’ stato così possibili individuare dei veri e propri sodalizi esteti inItalia, da nord a sud, e anche in altri Paesi europei per il traffico di stupefacenti. Le ...

