Pensioni e cassa integrazione terremotate dal Covid

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel 2020 l'emergenza sanitaria ha causato 100.000 morti in più nel nostro Paese. Questo significa un risparmio per la previdenza di 11,9 miliardi di euro nei prossimi anni. Ma, parallelamente, il 48% dei lavoratori ha beneficiato di sostegni per il calo delle attività... La pandemia da Sars-Cov2 ha colpito duro il nostro mondo: oltre 142 milioni di contagiati e 3 milioni di decessi secondo le rilevazioni della Johns Hopkins University; particolarmente duro nel nostro Paese sia economicamente sia sotto il profilo sanitario. Lo confermano i dati di Itinerari Previdenziali elaborati in base ad alcuni indicatori che classificano l'Italia il terzo peggiore Paese sui 30 principali analizzati, il che smentisce la narrazione di Giuseppe Conte e del suo ministro della Salute che parlavano di «modello Italia». Questi risultati indicano che: a) sia il ministero della Salute e tutte le sue ...

