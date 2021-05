Pensioni, Brambilla: “Dove si va in pensione più tardi il tasso di occupazione giovanile è più alto” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Alberto Brambilla interviene sul tema caldo delle riforme previdenziali. “No a riforme che siano metadone sociale del sistema economico”. Si torna a dibattere sul tema della riforma previdenziale. Negli ultimi mesi piovono ipotesi che possano sostituire la compianta Quota 100 per la pensione anticipata, che verrà definitivamente accantonata il 31 dicembre 2021. Da più parti L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 5 maggio 2021) Albertointerviene sul tema caldo delle riforme previdenziali. “No a riforme che siano metadone sociale del sistema economico”. Si torna a dibattere sul tema della riforma previdenziale. Negli ultimi mesi piovono ipotesi che possano sostituire la compianta Quota 100 per laanticipata, che verrà definitivamente accantonata il 31 dicembre 2021. Da più parti L'articolo proviene da Consumatore.com.

AcerboLivio : RIFORMA PENSIONI/ Brambilla: no a misure che diventano metadone sociale - AcerboLivio : Festival del lavoro, Brambilla: “Servono riforme pensioni che non siano metadone sociale” - lifestyleblogit : Festival del lavoro, Brambilla: 'Servono riforme pensioni che non siano metadone sociale' - -