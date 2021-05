Pagliuca | «Rigore parato a Matthaus? Lo studiai bene Vi dico il difensore più forte con cui giocai»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Inter Sampdoria,ricorda il match che valse una fetta del primo Scudetto blucerchiato: le dichiarazioni dell’ex portiere Gianluca, sulle pagine de La Repubblica, ricorda Inter–Sampdoria del campionato 1990/91. La partita che valse una fetta di scudetto raccontata dall’ex portiere blucerchiato: le sue dichiarazioni. INTER-SAMPDORIA – «Io in serie A ho giocato 592 partite, ne avrei di cose da raccontare. Ma quella è la Partita, come quello è il 5 maggio e quello, per me e per la Sampdoria, è l’anno, il 1991, la stagione per eccellenza. Tutto con l’articolo davanti, simbolo di unicità. Quella sfida all’Inter è la gara che più mi ha emozionato, che più mi è rimasta nel cuore. L’incontro che mi ha fatto conoscere l’estasi. Di quei 90 minuti ricordo tutto. E i giorni prima, le battute e le minacce con gli interisti, soprattutto con Berti, ...