“Paga il pizzo o salti in aria” | il re dei torroncini reagisce cosi

Il re dei torroncini Condorelli ha deciso di dire "no" al pizzo. L'imprenditore non ha ceduto alle minacce e ha fatto arrestare i ricattatori. Giuseppe Condorelli, vittima di pizzo (Google Images)In Sicilia l'azienda di torroncini Condorelli è una vera e propria istituzione. A quanto pare però proprio questa grande notorietà aveva attirato l'attenzione della malavita organizzata di zona che ha deciso di provare ad estorcere il pizzo ai vertici della società. Le minacce erano arrivate dal clan Santapaola-Ercolano. A quanto pare Giuseppe Condorelli aveva ricevuto diverse minacce. In particolare gli era stata recapitata una bottiglia incendiaria in un pacco. A quel punto l'imprenditore ha deciso di rivolgersi alle autorità ed è partita l'operazione "Sotto scacco"

