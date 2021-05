Omicidio Cerciello, i 2 giovani statunitensi condannati all’ergastolo. La vedova del vicebrigadiere in lacrime dopo sentenza (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ergastolo per i due giovani statunitensi Lee Finnegan Elder e Gabriel Natale Christian Hjorth, per l'Omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega e del ferimento del collega Andrea Varriale. Fatto avvenuto nel luglio del 2019 a Roma, nel quartiere Prati. A stabilirlo la sentenza della prima Corte d’Assise di Roma arrivata in serata, dopo una camera di consiglio di 13 ore. I giudici hanno accolto la richiesta di ergastolo formulata dalla Procura di Roma per la morte del vicebrigadiere, ucciso con undici coltellate la notte del 26 luglio del 2019 al culmine di una colluttazione in una strada a pochi passi da piazza Cavour, zona centrale della Capitale. Ad attendere il verdetto c'era anche la moglie di Cerciello Rega, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ergastolo per i dueLee Finnegan Elder e Gabriel Natale Christian Hjorth, per l'deldei carabinieri MarioRega e del ferimento del collega Andrea Varriale. Fatto avvenuto nel luglio del 2019 a Roma, nel quartiere Prati. A stabilirlo ladella prima Corte d’Assise di Roma arrivata in serata,una camera di consiglio di 13 ore. I giudici hanno accolto la richiesta di ergastolo formulata dalla Procura di Roma per la morte del, ucciso con undici coltellate la notte del 26 luglio del 2019 al culmine di una colluttazione in una strada a pochi passi da piazza Cavour, zona centrale della Capitale. Ad attendere il verdetto c'era anche la moglie diRega, ...

Adnkronos : +++ Omicidio Cerciello, i due americani condannati all’ergastolo +++ - Agenzia_Ansa : FLASH | Condanna all'ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega - RaiNews : Omicidio Cerciello Rega, i due giovani americani condannati all'ergastolo - massi19731 : RT @MediasetTgcom24: Omicidio Cerciello, condannati all'ergastolo Elder e Hjorth #CercielloRega - Virus1979C : Omicidio Cerciello, condannati all'ergastolo i due ventenni americani imputati. -