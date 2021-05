‘Ndrangheta, maxi operazione internazionale: arresti in Italia, Germania e Spagna (Di mercoledì 5 maggio 2021) È in corso in Germania, Romania, Spagna e su tutto il territorio nazionale, un’operazione di polizia giudiziaria denominata ‘Platinum-Dia’ contro la ‘Ndrangheta, coordinata dalla Procura distrettuale di Torino, che vede impegnati oltre 200 donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio di unità della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con il supporto di unità cinofile, elicotteri e militari del Reggimento Genio Guastatori di Caserta, nonché 500 agenti della Polizia Criminale del Baden-Wuttemberg, della Polizia Economico Finanziaria di Ulm e della Sek(G), dalla polizia romena e spagnola. Scattate inoltre numerose perquisizioni sia in Italia che all’estero e sequestrati beni per milioni di euro. Le misure di custodia cautelare (emesse dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) È in corso in, Romania,e su tutto il territorio nazionale, un’di polizia giudiziaria denominata ‘Platinum-Dia’ contro la, coordinata dalla Procura distrettuale di Torino, che vede impegnati oltre 200 donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio di unità della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con il supporto di unità cinofile, elicotteri e militari del Reggimento Genio Guastatori di Caserta, nonché 500 agenti della Polizia Criminale del Baden-Wuttemberg, della Polizia Economico Finanziaria di Ulm e della Sek(G), dalla polizia romena e spagnola. Scattate inoltre numerose perquisizioni sia inche all’estero e sequestrati beni per milioni di euro. Le misure di custodia cautelare (emesse dal ...

GazzettaCE : Maxi operazione DIA contro la ‘Ndrangheta, in campo anche militari del Genio Guastatori di Caserta - infoitinterno : Maxi operazione “Platinum-DIA” contro la ‘Ndrangheta reggina: numerosi arresti in Italia, Germania, Romania e Spagna - infoitinterno : Maxi operazione della Dia contro la 'ndrangheta, arresti in Spagna e Germania - infoitinterno : Torino, maxi operazione contro la ‘ndrangheta: arresti in Italia e all'estero - infoitinterno : 'Ndrangheta, maxi-operazione internazionale: arresti in 4 nazioni - VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ndrangheta maxi Calabria, studios hollywoodiani alla ex Sir di Lamezia: l’idea della Regione Minoli: ecco perché può... Corriere della Sera