Nasce la Roma di Mourinho | Zaniolo e Pellegrini i punti fermi

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Comincia are ladi Josè: ecco i primi nomi che saranno confermati la prossima stagione.… Josèscalda i motori e studia ladella prossima stagione. La proprietà è delusa dalle prestazioni di alcuni giocatori e se dovesse saltare anche la qualificazione in Conference League la rosa conterà al massimo 18 giocatori più alcuni giovani. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Quali saranno allora idella nuovadi Mou. Sicuramente l’allenatore è attratto dal talento di(lo voleva al Tottenham) che con lui potrebbe esplodere definitivamente. Lorenzoè poi il capitano e non si tocca, lo stesso vale per Mancini, uno dei pochi a salvarsi ...