(Di mercoledì 5 maggio 2021) LA STAGIONE DELLE ALLERGIE 052021 17:45 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ...

a42nno : RT @MediasetTgcom24: Milano imbiancata a maggio... ma è solo una invasione di polline bianco - FOTO #milano - MediasetTgcom24 : Milano imbiancata a maggio... ma è solo una invasione di polline bianco - FOTO #milano -

Ultime Notizie dalla rete : Milano imbiancata

TGCOM

LA STAGIONE DELLE ALLERGIE 05 maggio 2021 17:45a maggio... ma è solo una invasione di polline bianco - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi ......traffico è stato rallentato tra l'altro anche per un guasto alla linea traLambrate e... Niente da fare, invece, per chi sperava di vedere la capitale svegliarsidai fiocchi. ...Il vento ha trascinato su Milano una quantità enorme di polline bianco che si è andato a depositare sulle strade causando uno strano effetto nevischio.Ambulatori e computer sono pronti, ma manca il collegamento con il sito di Poste e l’apertura del Centro vaccinale di Vimodrone slitta. Inizialmente, era prevista ieri. I medici di famiglia della coop ...