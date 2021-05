Masters1000 Madrid, Jannik Sinner si arrende ad Alexei Popyrin e alla tosse (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una battuta d’arresto che non ci si aspettava. Jannik Sinner esce di scena al 2° turno del Masters1000 di Madrid, sconfitto per 7-6 (2) 6-2 dal n.76 del mondo Alexei Popyrin. Una prestazione incolore dell’altoatesino che, due volte in vantaggio nel primo parziale, si è fatto rimontare e poi ha perso completamente lucidità. Da notare, che dall’inizio del secondo set, l’azzurrino ha iniziato a tossire con una certa frequenza, come fosse infastidito da qualcosa. Di sicuro, non la sua miglior versione. E dunque sarà l’australiano ad affrontare il n.2 del mondo Rafael Nadal, che ha battuto con facilità il giovane Carlos Alcaraz. Nel primo set l’avvio di Jannik è convincente: break e avanti 2-0. L’altoatesino gestisce bene i propri turni al servizio e crea qualche disagio al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una battuta d’arresto che non ci si aspettava.esce di scena al 2° turno deldi, sconfitto per 7-6 (2) 6-2 dal n.76 del mondo. Una prestazione incolore dell’altoatesino che, due volte in vantaggio nel primo parziale, si è fatto rimontare e poi ha perso completamente lucidità. Da notare, che dall’inizio del secondo set, l’azzurrino ha iniziato a tossire con una certa frequenza, come fosse infastidito da qualcosa. Di sicuro, non la sua miglior versione. E dunque sarà l’australiano ad affrontare il n.2 del mondo Rafael Nadal, che ha battuto con facilità il giovane Carlos Alcaraz. Nel primo set l’avvio diè convincente: break e avanti 2-0. L’altoatesino gestisce bene i propri turni al servizio e crea qualche disagio al ...

OA_Sport : #TENNIS Jannik Sinner si arrende a Popyrin e a uno stato di salute non perfetto...Il 2° turno è letale all'altoates… - zazoomblog : LIVE Sinner-Popyrin 6-7 2-6 Masters1000 Madrid in DIRETTA: l’azzurro è nervoso e falloso. L’australiano rimonta e s… - zazoomblog : LIVE Sinner-Popyrin 6-7 1-2 Masters1000 Madrid in DIRETTA: serie di break nel secondo set - #Sinner-Popyrin… - zazoomblog : LIVE Nadal-Alcaraz 6-1 4-1 Masters1000 Madrid in DIRETTA: squillo del giovane talento risposta di Rafa - #Nadal-Al… - zazoomblog : LIVE Nadal-Alcaraz 6-1 Masters1000 Madrid in DIRETTA: primo set vinto da Rafa in scioltezza - #Nadal-Alcaraz… -