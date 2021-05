L’Isola dei Famosi, arriva un comunicato inaspettato: clamoroso colpo di scena, cos’è successo (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’Isola dei Famosi, è arrivato un vero e proprio comunicato inaspettato per la naufraga: costretta ad abbandonare, cos’è successo. Continuano alla grande le avventure di tutti i naufraghi su L’Isola dei Famosi. A distanza di poco meno di due mesi dall’inizio di questa quindicesima edizione, l’adventure reality ha dimostrato, sin dal primo momento, di avere L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 5 maggio 2021)dei, èto un vero e proprioper la naufraga: costretta ad abbandonare,. Continuano alla grande le avventure di tutti i naufraghi sudei. A distanza di poco meno di due mesi dall’inizio di questa quindicesima edizione, l’adventure reality ha dimostrato, sin dal primo momento, di avere L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

waveshande : simona ventura che ha condotto l’isola dei famosi, temptation island, sanremo, the voice, è stata giudice ad x-fact… - carlo32436612 : L'isola dei mostri - StraNotizie : Ex cavaliere di Uomini e Donne punta L’Isola dei Famosi: “Il prossimo anno prendete me!” - LinkaTv : E' iniziato L'Isola dei Famosi su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - angelofavignan : RT @davidemaggio: L’#Isola dei Famosi è finita L'editoriale di @Mattiabuonocore -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei "Isola dei Famosi", tensioni tra Isolde e la Tittocchia e la Lodo dà il due di picche a Matteo TGCOM