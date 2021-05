Isola 2021, le sentenze di Brando Giorgi su Gilles Rocca, Melillo e Persia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Brando Giorgi, 54 anni, ha dovuto ritirarsi dall’Isola dei Famosi e sottoporsi a un urgente intervento chirurgico all’occhio dopo che gli è stato diagnosticato nel corso del reality un distacco della retina. L’operazione è andata bene, anche se la guarigione non è ancora completata. Tutt’oggi non può rimanere esposto alla luce del sole, se non con una protezione. L’infortunio è stato un duro colpo per l’attore romano che non aveva assolutamente intenzione di abbandonare il gioco anzitempo. Del suo percorso nel programma Mediaset ne ha parlato diffusamente in una intervista rilasciata a Super Guida Tv. “Si pensa di avere sempre tutto sotto controllo ma poi ci si accorge che non è così”, sottolinea aggiungendo che la diagnosi ricevuta e il ‘diktat’ di andare subito sotto i ferri, con conseguente ritorno in Italia, è stato un imprevisto ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021), 54 anni, ha dovuto ritirarsi dall’dei Famosi e sottoporsi a un urgente intervento chirurgico all’occhio dopo che gli è stato diagnosticato nel corso del reality un distacco della retina. L’operazione è andata bene, anche se la guarigione non è ancora completata. Tutt’oggi non può rimanere esposto alla luce del sole, se non con una protezione. L’infortunio è stato un duro colpo per l’attore romano che non aveva assolutamente intenzione di abbandonare il gioco anzitempo. Del suo percorso nel programma Mediaset ne ha parlato diffusamente in una intervista rilasciata a Super Guida Tv. “Si pensa di avere sempre tutto sotto controllo ma poi ci si accorge che non è così”, sottolinea aggiungendo che la diagnosi ricevuta e il ‘diktat’ di andare subito sotto i ferri, con conseguente ritorno in Italia, è stato un imprevisto ...

