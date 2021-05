Inter | Pique parla di Milan e Juve a Vidal | “Hai giocato contro gli zoppi”

Sgang198 : Buongiorno e buon 5 maggio cari amici. Vi allego qualcosa di piacevole ?? #Juve #Vidal #inter #Piquè - infoitsport : Inter, Vidal esulta sui social ma Piqué punge: “Giochi con gli zoppi” - Sportmediaset - infoitsport : Pique sfotte Vidal dopo lo Scudetto Inter: “Giochi contro gli zoppi, quando la Champions? - infoitsport : Inter campione, Vidal esulta sui social. Piqué lo punge: “Giochi contro gli zoppi…” - genovesergio76 : RT @ilgiornale: Gerard Piqué ha punto sui social il suo ex compagno Arturo Vidal che celebrava la conquista dello scudetto dell'Inter. Bott… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Pique

Tanti tifosi interisti e non solo si sono scatenati su un post di Arturo Vidal dopo il commento di Gerard Piquè, ex compagno di squadra del cileno al Barcellona. Su Instagram, il centrocampista ......document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1) Vidal (getty images) tutte le notizie di ##Vidal barcellona Leggi i ...E so che c'è ancora molta storia da raccontare. E la Champions, a quando? Tra le tante risposte di congratulazioni, tra i follower è spuntato poi Piqué: 'Se giochi contro gli zoppi. ', ha scritto con ...La Serie A, d’altronde, non è un torneo di “zoppi”. Il difensore blaugrana ha ironizzato, prendendo in giro Vidal e forse non solo: “Se giochi contro gli zoppi… e la Champions quando la vinci?”, una b ...