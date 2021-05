Incidente mortale: giovane 22enne si schianta contro un Tir (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTragico Incidente ieri all’ora di pranzo in periferia di Reggio Emilia, a perdere la vita è stato Luigi Vista, 22enne di Torre Annunziata che, a bordo della sua auto, si è schiantato contro un tir. L’esatta dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia Locale intervenuta sul posto per compiere i rilievi di rito per capire effettivamente come sono andate le cose- L’impatto è stato fortissimo e la vittima sarebbe deceduta sul colpo, invano il tentativo dei sanitari del 118 di salvargli la vita. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il corpo esanime dalle lamiere. In corso anche le indagini per accertare eventuali responsabilità dell’autista del tir, rimasto illeso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTragicoieri all’ora di pranzo in periferia di Reggio Emilia, a perdere la vita è stato Luigi Vista,di Torre Annunziata che, a bordo della sua auto, si ètoun tir. L’esatta dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia Locale intervenuta sul posto per compiere i rilievi di rito per capire effettivamente come sono andate le cose- L’impatto è stato fortissimo e la vittima sarebbe deceduta sul colpo, invano il tentativo dei sanitari del 118 di salvargli la vita. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il corpo esanime dalle lamiere. In corso anche le indagini per accertare eventuali responsabilità dell’autista del tir, rimasto illeso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

