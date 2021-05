Il piano della Macedonia del Nord per espandere le sue aree protette (Di mercoledì 5 maggio 2021) Originariamente pubblicato su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Nel 2021, il governo macedone dovrebbe adottare nuove misure per la protezione delle aree montuose del paese: per combattere i cambiamenti climatici, ma anche gli squilibri sociali. Il processo dovrebbe comportare un aumento della superficie totale delle montagne sotto protezione statale e tenere sotto controllo l’attuale sfruttamento di suolo e acque. Lo Šar è un massiccio distribuito su 1.600 chilometri quadrati: il 56% in Macedonia, il resto in Kosovo e Albania. Il 5 maggio 2020, il governo ha deciso che «i monti Šar dovrebbero essere dichiarati parco nazionale, mentre i monti Osogovo e Vodno vicino a Skopje dovrebbero ottenere lo status di aree protette». Il piano è quello di proteggere un’area di 54.214,08 ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Originariamente pubblicato su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Nel 2021, il governo macedone dovrebbe adottare nuove misure per la protezione dellemontuose del paese: per combattere i cambiamenti climatici, ma anche gli squilibri sociali. Il processo dovrebbe comportare un aumentosuperficie totale delle montagne sotto protezione statale e tenere sotto controllo l’attuale sfruttamento di suolo e acque. Lo Šar è un massiccio distribuito su 1.600 chilometri quadrati: il 56% in, il resto in Kosovo e Albania. Il 5 maggio 2020, il governo ha deciso che «i monti Šar dovrebbero essere dichiarati parco nazionale, mentre i monti Osogovo e Vodno vicino a Skopje dovrebbero ottenere lo status di». Ilè quello di proteggere un’area di 54.214,08 ...

