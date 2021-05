Il 5 maggio e la morte di Napoleone Bonaparte a Sant’Elena (Di mercoledì 5 maggio 2021) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Oggi è il 5 maggio e la memoria non può non andare ad un famoso evento accaduto due secoli fa. Un fatto raccontato dai versi immortali di Alessandro Manzoni. Nella puntata di oggi vi parleremo proprio del 5 maggio 1821. Vi parleremo proprio della morte di Napoleone Bonaparte. “Francia, esercito – capo dell’esercito – Giuseppina” Queste le ultime parole pronunciate da Napoleone Bonaparte prima di morire il 5 maggio 1821 alle ore 17:49. Un tumore allo stomaco e il duro trattamento riservatogli dagli inglesi lo portarono alla morte nella sperduta isola di Sant’Elena a 52 anni. Napoleone espresse pubblicamente il suo disprezzo per gli inglesi e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Oggi è il 5e la memoria non può non andare ad un famoso evento accaduto due secoli fa. Un fatto raccontato dai versi immortali di Alessandro Manzoni. Nella puntata di oggi vi parleremo proprio del 51821. Vi parleremo proprio delladi. “Francia, esercito – capo dell’esercito – Giuseppina” Queste le ultime parole pronunciate daprima di morire il 51821 alle ore 17:49. Un tumore allo stomaco e il duro trattamento riservatogli dagli inglesi lo portarono allanella sperduta isola dia 52 anni.espresse pubblicamente il suo disprezzo per gli inglesi e ...

