Il 5 Maggio? È di Leopardi sulla morte di Cesare” Gli strafalcioni degli studenti

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Napoleone Bonaparte è forse uno dei personaggi storici più noti in assoluto. Ma, persino su di lui, in molti casi c’è grande confusione. Anche tra chi è fresco di studi. Lo abbiamo potuto verificare sul nostro sito che, in occasione dei 200 anni dalladel condottiero corso, ha testato la preparazione di 2.500 alunni delle scuole superiori. Con risultati spesso imbarazzanti. Basterebbe un dato: 1 su 4 non ha saputo dire che Napoleone è stato soprattutto l’Imperatore di Francia, confondendolo ad esempio con un imperatore austro-ungarico, con lo zar di Russia o con un Re d’Italia; mentre solo 2 su 3 hanno (correttamente) indicato nella battaglia di Waterloo la sua più grande sconfitta. Ma, per noi italiani, Bonaparte richiama automaticamente un’altra figura fondamentale dei programmi scolastici: Alessandro Manzoni. Non foss’altro perché ha composto l’ode ...