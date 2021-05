Future USA positivi aspettando Wall Street (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – L’andamento dei Future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in positivo, dopo i pesanti ribassi registrati nella seduta di ieri (soprattutto sul Nasdaq). I Future sugli indici azionari puntano al rialzo con gli investitori che sembravano scrollarsi di dosso i timori di un’impennata dell’inflazione che avevano spaventato ieri i mercati. Il contratto sul Dow Jones è in rialzo dello 0,22% a 34.094 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,42% a 4.175 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il migliore, registrando un rialzo dello 0,83% a 13.638 punti. Tra le società che hanno annunciato i risultati trimestrali, General Motors, T-Mobile US, Lyft e New York Times sono positive, Hilton Worldwide è negativa. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – L’andamento deiUSA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in positivo, dopo i pesanti ribassi registrati nella seduta di ieri (soprattutto sul Nasdaq). Isugli indici azionari puntano al rialzo con gli investitori che sembravano scrollarsi di dosso i timori di un’impennata dell’inflazione che avevano spaventato ieri i mercati. Il contratto sul Dow Jones è in rialzo dello 0,22% a 34.094 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,42% a 4.175 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il migliore, registrando un rialzo dello 0,83% a 13.638 punti. Tra le società che hanno annunciato i risultati trimestrali, General Motors, T-Mobile US, Lyft e New York Times sono positive, Hilton Worldwide è negativa.

fisco24_info : Borsa: Europa in rialzo, future Usa positivi, bene le banche: Forti materiali e semiconduttori, in rialzo i petroli… - AscenzoJacopo : Le controindicazioni dello sviluppo tecnologico: riduce il divario con la superpotenza (USA) costringendo questa a… - zazoomblog : Future USA positivi. Attesa per l’indice PMI - #Future #positivi. #Attesa #l’indice - FabioTemporiti : RT @Valori_it: Con oltre 6mila miliardi di dollari di dotazione finanziaria complessiva in 15 anni la #Bidenonomics è chiamata a ristabilir… - Valori_it : Con oltre 6mila miliardi di dollari di dotazione finanziaria complessiva in 15 anni la #Bidenonomics è chiamata a r… -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Consumatori, Skrill: cambiano abitudini di pagamento ... il 39% dei consumatori italiani la usa più spesso rispetto a 12 mesi fa, un numero decisamente ... il 57% dei consumatori ha infatti evidenziato che questa avrà un impatto sulle future attività in - ...

Borse in volata con le trimestrali. Sale il petrolio, il Brent punta a 70 dollari Materie prime, energia e tech guidano i rialzi. Positivi anche i future sugli indici Usa. Il Brent punta a 70 dollari Borse europee in netta rimonta, dopo la generalizzata flessione di martedì 4 maggio innescata soprattutto dalle forti vendite sul comparto ...

Future USA positivi aspettando Wall Street Borsa Italiana Usa, rilasciate zanzare geneticamente modificate per sopprimere la specie Aedes aegypti L'esperimento, a opera dell’azienda britannica di biotecnologia Oxitec, punta a ridurre l'impatto di molte malattie trasmesse dagli insetti. Per la prima ...

Borse in volata con le trimestrali. Sale il petrolio, il Brent punta a 70 dollari Materie prime, energia e tech guidano i rialzi. Positivi anche i future sugli indici Usa. Il Brent punta a 70 .... Il Brent punta a 70 dollari Borse europee in netta rimonta, dopo la generalizzata fle ...

... il 39% dei consumatori italiani lapiù spesso rispetto a 12 mesi fa, un numero decisamente ... il 57% dei consumatori ha infatti evidenziato che questa avrà un impatto sulleattività in - ...Materie prime, energia e tech guidano i rialzi. Positivi anche isugli indici. Il Brent punta a 70 dollari Borse europee in netta rimonta, dopo la generalizzata flessione di martedì 4 maggio innescata soprattutto dalle forti vendite sul comparto ...L'esperimento, a opera dell’azienda britannica di biotecnologia Oxitec, punta a ridurre l'impatto di molte malattie trasmesse dagli insetti. Per la prima ...Materie prime, energia e tech guidano i rialzi. Positivi anche i future sugli indici Usa. Il Brent punta a 70 .... Il Brent punta a 70 dollari Borse europee in netta rimonta, dopo la generalizzata fle ...