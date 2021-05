Furgone perde una lamiera che colpisce auto | muore una donna

CronacheNuoresi : Perde il controllo del furgone e si ribalta: conducente in ospedale con l'#elisoccorso - #cronaca… -

Ultime Notizie dalla rete : Furgone perde

Agenzia ANSA

Il conducente dele un uomo che viaggiava con lui, sono stati poi rintracciati e portati in caserma dai carabinieri per accertamenti: bisogna capire se si fossero resi conto o meno dell'...Il giovane, dipendente di una società molisana che fa lavori di manutenzione in autostrada, era alla guida di unquando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo ...Una donna di 71 anni è morta in un incidente stradale, nel pomeriggio a ridosso di Alfonsine, nel Ravennate. Secondo quanto finora ricostruito, la donna viaggiava sull'Adriatica assieme al marito 77en ...Il giovane, dipendente di una società molisana che fa lavori di manutenzione in autostrada, era alla guida di un furgone quando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo ribaltandos ...