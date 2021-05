Fiale in ritardo Due ore in coda

(Di mercoledì 5 maggio 2021) di Barbara Calderola e Marco Galvani "Mancavano i vaccini, siamo rimasti due ore e un quarto in fila per il richiamo all'Autodromo". Ieri, ad aspettare il proprio turno a Biassono "in condizioni di ...

Leerano indi 40 minuti e l'intera macchina si è inceppata. Una situazione interna, ma il personale gestisce 2.700 iniezioni al giorno. Chiediamo solo un po' di pazienza. Poi, abbiamo ..."Non mancano assolutamente ledei vaccini, organizziamo ogni giorno migliaia di vaccinazioni " ha fatto sapere l'azienda sociosanitaria territoriale - C'è stato un piccolodovuto ...di Barbara Calderola e Marco Galvani "Mancavano i vaccini, siamo rimasti due ore e un quarto in fila per il richiamo all’Autodromo". Ieri, ad aspettare il proprio turno a Biassono "in condizioni di di ...Un paio d’ore di ritardo nella somministrazione anti-Covid all’ospedale di Vimercate e sale subito la preoccupazione tra i vaccinandi fermi in sala d’attesa. Sabato pomerigg ...