Festa Inter, Sala: “Sentire il Cts per i prossimi eventi? Moratti grande interprete del ‘senno di poi’. Per sabato no zone rosse, ma presidio città” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “La politica, anche la vita è piena di grandi Interpreti del ‘con il senno del poi’. Se ci fosse un campionato, penso che l’assessore Moratti potrebbe vincere il titolo“. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, fuori dal cimitero monumentale, rispondendo alle domande su un possibile coinvolgimento del Cts in vista della Festa dello scudetto dell’Inter del 23 maggio, come chiesto e suggerito con una lettera dall’assessore al Welfare e vicepresidente della regione Lombardia, Letizia Moratti. Riguardo alla Festa prevista per questo sabato, invece, Sala ha annunciato che il prefetto “parlerà verso sera. “Non ci saranno zone rosse – ha specificato Sala – ma ci sarà il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) “La politica, anche la vita è piena di grandipreti del ‘con il senno del. Se ci fosse un campionato, penso che l’assessorepotrebbe vincere il titolo“. Così il sindaco di Milano, Giuseppe, fuori dal cimitero monumentale, rispondendo alle domande su un possibile coinvolgimento del Cts in vista delladello scudetto dell’del 23 maggio, come chiesto e suggerito con una lettera dall’assessore al Welfare e vicepresidente della regione Lombardia, Letizia. Riguardo allaprevista per questo, invece,ha annunciato che il prefetto “parlerà verso sera. “Non ci saranno– ha specificato– ma ci sarà il ...

Inter : ?? | FESTA È il momento di festeggiare: scopri tutti i prodotti celebrativi dei Campioni d'Italia! ??… - Adnkronos : #ErmalMeta preso di mira per i commenti sulla festa scudetto dei tifosi Inter al #Duomo - Inter : Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprime… - shepard_lucas : RT @Inter: ?? | FESTA È il momento di festeggiare: scopri tutti i prodotti celebrativi dei Campioni d'Italia! ?? - RosaG730 : RT @fattoquotidiano: Festa Inter, Sala: “Sentire il Cts per i prossimi eventi? Moratti grande interprete del ‘senno di poi’. Per sabato no… -