Fedriga non segue Salvini sul coprifuoco: "Non fossilizzarsi solo su questo, non è un dramma se rimarrà per qualche altra settimana" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Da settimane il nuovo terreno di scontro in maggioranza è sul coprifuoco, con il fronte guidato dal ministro della Salute Roberto Speranza che spinge per mantenerlo invariato finché la situazione sanitaria non sarà sotto controllo e il centrodestra – Lega in testa – deciso ad abolirlo il prima possibile. Matteo Salvini è tornato a ripeterlo in queste ore in un'intervista al Messaggero, in cui chiede al governo (di cui lui stesso fa parte) di "avere fiducia negli italiani". A suo parere, servono "riaperture entro metà maggio e via il coprifuoco". Ma nel campo leghista ora cominciano a levarsi i primi distinguo. Il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sostiene che "se ci fossilizziamo" solo sul coprifuoco "ho paura che ...

