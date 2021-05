Fedez azzera lavoro e 1 maggio e monopolizza il web: lo studio su risvolti e numeri delle polemiche (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il dibattito attorno alla figura di Fedez ha oscurato i temi del lavoro e dei diritti. È quanto emerge da una ricerca condotta da Socialcom con l’ausilio della piattaforma Blogmeter su oltre 1,5 milioni di conversazioni analizzate sul web nel periodo compreso tra l’1 e il 3 maggio. Nel complesso sono state pochissime le menzioni sui temi relativi al lavoro (17,2k) e al Ddl Zan (6,5k). Così come quelle su Rai (16,3k) e Primo maggio (11,8k). Fedez e web, uno studio rivela riscontri e “numeri” del dibattito Il rapper milanese ha battuto in termini di visualizzazioni la tv pubblica. Il suo video, postato dal cantante sul proprio profilo Instagram, è stato visto dieci volte di più rispetto alla seconda parte dell’evento andato in onda su Rai3. Nel ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il dibattito attorno alla figura diha oscurato i temi dele dei diritti. È quanto emerge da una ricerca condotta da Socialcom con l’ausilio della piattaforma Blogmeter su oltre 1,5 milioni di conversazioni analizzate sul web nel periodo compreso tra l’1 e il 3. Nel complesso sono state pochissime le menzioni sui temi relativi al(17,2k) e al Ddl Zan (6,5k). Così come quelle su Rai (16,3k) e Primo(11,8k).e web, unorivela riscontri e “” del dibattito Il rapper milanese ha battuto in termini di visualizzazioni la tv pubblica. Il suo video, postato dal cantante sul proprio profilo Instagram, è stato visto dieci volte di più rispetto alla seconda parte dell’evento andato in onda su Rai3. Nel ...

SecolodItalia1 : Fedez azzera lavoro e 1 maggio e monopolizza il web: lo studio su risvolti e numeri delle polemiche… - FerroNano : RT @Europeo91785337: Se #Draghi domani non azzera i vertici #Rai mettendo la fiducia sul #DDLZan può anche DIMETTERSI libertà #Fedez - silvano747 : RT @Europeo91785337: Se #Draghi domani non azzera i vertici #Rai mettendo la fiducia sul #DDLZan può anche DIMETTERSI libertà #Fedez - Gb13Giovanna : RT @Europeo91785337: Se #Draghi domani non azzera i vertici #Rai mettendo la fiducia sul #DDLZan può anche DIMETTERSI libertà #Fedez - SonkyK : RT @Europeo91785337: Se #Draghi domani non azzera i vertici #Rai mettendo la fiducia sul #DDLZan può anche DIMETTERSI libertà #Fedez -