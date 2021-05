Federica Panicucci sarà al timone de “La partita del cuore” | per la prima volta su Canale 5

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Anche quest’anno tornerà inserata l’imperdibile evento de Ladel. Giunto alla sua 30° edizione,condotto dae verrà trasmesso, per lain esclusiva sulle Reti Mediaset. In diretta dall’Allianz Stadium di Torino, andrà in onda su5 il prossimo martedì 25 maggio e vedrà scontrarsi, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

SerieTvserie : Federica Panicucci conduce La Partita del Cuore 2021 - tvblogit : Federica Panicucci conduce La Partita del Cuore 2021 - enrick81 : @Tvottiano @famigliasimpson @tw_fyvry @MikyS03 @napoliforever89 @AgoCannella @OltreTv @misterf_tweets @CIAfra73… - trashtvstellare : ??Federica Panicucci pronta a condurre #LaPartitadelCuore @fede_panicucci - Mattiabuonocore : Andrea Agnelli in campo per la Partita del Cuore. Conduce Federica Panicucci -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Panicucci

Tvblog

Dunque una sorte di 'appendice' del talk guidato da. Cosa c'è di vero? Elisa non si sbilancia ma ammette che vedrebbe con "molto piacere" l'idea di lavorare per una delle reti del ...Mattino 5 streaming , ecco la puntata completa di martedì 4 maggio 2021 su Canale 5. Torna il consueto l'appuntamento con il contenitore del mattino condotto dae Francesco Vecchi su Canale 5. Come sempre argomento centrale del programma i fatti del giorno inerenti cronaca, politica, spettacolo senza però dimenticare il gossip. In apertura ...Federica Panicucci conduce la trentesima edizione de La Partita del cuore in onda martedì 25 maggio 2021 per la prima volta su Canale 5 ...L’evento, condotto da Federica Panicucci, sarà in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre Giorgia Rossi, a bordo campo, raccoglierà ...