Dl Covid, via libera Senato (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – L’Aula di Palazzo Madama ha approvato con 202 sì, 28 no e 5 astenuti la conversione in legge del decreto Covid. Il provvedimento prevede misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in Dad o in quarantena.Non passa l’emendamento di Fratelli d’Italia al decreto Covid in cui si chiedeva che il coprifuoco venisse esteso alle 24 in zona gialla e bianca. 29 sì, 108 no e 104 astenuti (tra questi Fi e Lega). “Si tratta di una proposta di buon senso, avremmo potuto chiedere di abolirlo del tutto perché a nostro avviso si tratta di una misura anticostituzionale ma, come forma di mediazione nei confronti della posizione di chiusura del governo, anche in virtù della mutata situazione epidemiologica e per il fatto che la luce a maggio c’è fino alle ore 21,30, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – L’Aula di Palazzo Madama ha approvato con 202 sì, 28 no e 5 astenuti la conversione in legge del decreto. Il provvedimento prevede misure urgenti per fronteggiare la diffusione del-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in Dad o in quarantena.Non passa l’emendamento di Fratelli d’Italia al decretoin cui si chiedeva che il coprifuoco venisse esteso alle 24 in zona gialla e bianca. 29 sì, 108 no e 104 astenuti (tra questi Fi e Lega). “Si tratta di una proposta di buon senso, avremmo potuto chiedere di abolirlo del tutto perché a nostro avviso si tratta di una misura anticostituzionale ma, come forma di mediazione nei confronti della posizione di chiusura del governo, anche in virtù della mutata situazione epidemiologica e per il fatto che la luce a maggio c’è fino alle ore 21,30, ...

