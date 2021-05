Diletta Leotta e Can Yaman beccati in intimità: FOTO (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nonostante i pettegolezzi, continua a gonfie vele la storia di Diletta Leotta e Can Yaman. A testimoniarlo, dopo le ultime dichiarazioni della conduttrice, alcune FOTO pubblicate dal settimanale CHI, che ha beccato la coppia in atteggiamenti molto intimi…. Leggi anche: Barbara D’Urso contro Diletta Leotta: «Chiuditi in casa e stai zitta» VIDEO Diletta Leotta e Can Yaman stanno ancora insieme?... Leggi su donnapop (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nonostante i pettegolezzi, continua a gonfie vele la storia die Can. A testimoniarlo, dopo le ultime dichiarazioni della conduttrice, alcunepubblicate dal settimanale CHI, che ha beccato la coppia in atteggiamenti molto intimi…. Leggi anche: Barbara D’Urso contro: «Chiuditi in casa e stai zitta» VIDEOe Canstanno ancora insieme?...

Striscia : La storia con #CanYaman e le foto con #RyanFriedkin: #DilettaLeotta chiarisce @VStaffelli - Striscia : 'Sono scatti di dicembre, ero single. Sto ancora con Can Yaman'. Settimo Tapiro d'oro per @DilettaLeotta dopo le f… - Gazzetta_it : #TapirodOro a #DilettaLeotta per il bacio a #Friedkin “Foto vecchie, sto ancora con Can” - aineli0 : Comunque nessuna come Diletta Leotta mamma mia,che ribrezzo. - patafc69 : @AlessioBuzzanca I soldi ce li mette Diletta Leotta -