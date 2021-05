“Coprifuoco alle 23”, Regioni in pressing sul governo (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Le Regioni hanno proposto di ampliare alle 23 il Coprifuoco così da permettere di poter lavorare la sera. Dobbiamo guardare anche a quelle attività che sono ancora chiuse per andare verso un processo di riaperture in sicurezza. Penso a palestre, settore wedding…”. Lo ha scritto questa mattina su Twitter il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. “E’ da un mese intero che va avanti questa opera positiva di messa in sicurezza e di ritorno alla normalità. Se i dati continueranno ad essere positivi, accanirsi con chiusure, divieti, multe e Coprifuoco non avrebbe una ragione concreta ma solo una ragione ideologica”, ha ribadito anche ieri Matteo Salvini, leader della Lega, a ‘Reteveneta’. Sul punto si è espresso con maggiore cautela Nicola ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Lehanno proposto di ampliare23 ilcosì da permettere di poter lavorare la sera. Dobbiamo guardare anche a quelle attività che sono ancora chiuse per andare verso un processo di riaperture in sicurezza. Penso a palestre, settore wedding…”. Lo ha scritto questa mattina su Twitter il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delleMassimiliano Fedriga. “E’ da un mese intero che va avanti questa opera positiva di messa in sicurezza e di ritorno alla normalità. Se i dati continueranno ad essere positivi, accanirsi con chiusure, divieti, multe enon avrebbe una ragione concreta ma solo una ragione ideologica”, ha ribadito anche ieri Matteo Salvini, leader della Lega, a ‘Reteveneta’. Sul punto si è espresso con maggiore cautela Nicola ...

